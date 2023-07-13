Пять человек пропали без вести после потопа в Краснодарском крае
Еще один человек пропал без вести после потопа в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщает телеканал «360».
Им оказался 67-летний работник Новомихайловского совхоза, который ехал на «Ниве» и хотел переправиться через реку недалеко от села Подхребтовое. Во время движения мужчину унесло течением.
Ранее сообщалось о поисках четырех пропавших после потопа. По данным спасателей, водой залило 650 дворов, 290 домов и 11 населенных пунктов Туапсинского района.
В ночь на 12 июля в Туапсинском районе Кубани выпало три месячные нормы осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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