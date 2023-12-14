«Вызывает вопросы»: Путин прокомментировал приговор Баязитовой
Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов. Так он ответил на вопрос от журналиста об уголовных наказаниях, который упомянул историю с приговором журналистке Александре Баязитовой, указав на его излишнюю суровость. Путин призвал еще раз взглянуть на обстоятельства дела, задавшись вопросом, нужны ли такие сроки.
Путин признался, что сам «оторопевает» от сроков в 14-15 лет осужденным за экономические преступления, например. Он отметил, что на определенном этапе развития экономики общественная опасность таких деяний вырастает настолько, что требует ужесточения мер.
Ранее Владимир Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная.
Он отметил, что курс рубля зависит от многих факторов, включая цен на экспорт. Так, например, раньше Россия получала информацию о движениях капитала, однако теперь многие страны скрыли эти сведения.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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