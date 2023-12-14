«Вызывает вопросы»: Путин прокомментировал приговор Баязитовой

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов. Так он ответил на вопрос от журналиста об уголовных наказаниях, который упомянул историю с приговором журналистке Александре Баязитовой, указав на его излишнюю суровость. Путин призвал еще раз взглянуть на обстоятельства дела, задавшись вопросом, нужны ли такие сроки.

Путин признался, что сам «оторопевает» от сроков в 14-15 лет осужденным за экономические преступления, например. Он отметил, что на определенном этапе развития экономики общественная опасность таких деяний вырастает настолько, что требует ужесточения мер.

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Ранее Владимир Путин заявил, что нынешний курс рубля носит временный характер, а в целом ситуация на финансовом рынке стабильная.

Он отметил, что курс рубля зависит от многих факторов, включая цен на экспорт. Так, например, раньше Россия получала информацию о движениях капитала, однако теперь многие страны скрыли эти сведения.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:Уголовное ДелоВладимир Путин

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