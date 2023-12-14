«Вызывает вопросы»: Путин прокомментировал приговор Баязитовой

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии «охоты на ведьм» в делах против журналистов. Так он ответил на вопрос от журналиста об уголовных наказаниях, который упомянул историю с приговором журналистке Александре Баязитовой, указав на его излишнюю суровость. Путин призвал еще раз взглянуть на обстоятельства дела, задавшись вопросом, нужны ли такие сроки.

Путин признался, что сам «оторопевает» от сроков в 14-15 лет осужденным за экономические преступления, например. Он отметил, что на определенном этапе развития экономики общественная опасность таких деяний вырастает настолько, что требует ужесточения мер.