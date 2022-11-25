Путин заявил, что воссоединение РФ с Донбассом должно было произойти раньше

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2014 году российские власти рассчитывали «на мирное воссоединение Донецка и Луганска с Украиной», но не чувствовали до конца настроение людей, сообщает РИА Новости.

Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

На встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции он отметил, что невозможно было до конца понять, что происходит на Донбассе.

«Исходили из того, что, может быть, удастся договориться... в рамках договоренностей, Минских договоренностей... Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей... Но вот теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше, может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что он и всё руководство страны разделяют боль утраты с матерями военнослужащих, потерявших своего ребёнка в специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассРоссияВладимир Путин
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