Путин заявил, что воссоединение РФ с Донбассом должно было произойти раньше

На встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции он отметил, что невозможно было до конца понять, что происходит на Донбассе.

«Исходили из того, что, может быть, удастся договориться... в рамках договоренностей, Минских договоренностей... Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей... Но вот теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше, может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что он и всё руководство страны разделяют боль утраты с матерями военнослужащих, потерявших своего ребёнка в специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

