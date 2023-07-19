Путин заявил, что в студенческие годы подрабатывал грузчиком

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» он рассказал, что это занятие ему «не очень понравилось»

«Какие-то мешки грузили на железнодорожной станции. Мне это занятие не очень понравилось», - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в 1990-х годах ему иногда приходилось порой подрабатывать таксистом, сообщает RT.

