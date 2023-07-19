Путин заявил, что в студенческие годы подрабатывал грузчиком
19 июля 202316:04
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в студенческие году подрабатывал грузчиком на железнодорожной станции.
На заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» он рассказал, что это занятие ему «не очень понравилось»
«Какие-то мешки грузили на железнодорожной станции. Мне это занятие не очень понравилось», - сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что в 1990-х годах ему иногда приходилось порой подрабатывать таксистом, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru