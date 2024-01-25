Путин заявил, что в России растет интерес к высшему образованию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время более 70% выпускников в России хотят получить высшее образование, сообщает пресс-служба Кремля.

Выпускники из новых регионов в 2024 году смогут получить аттестаты без ЕГЭ

В ходе встречи со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде он рассказал, что порядка 10 назад только 50% выпускников считали, что «должны получить высшее образование».

«И число родителей, которые считают, что ребёнок должен получить высшее образование, кратно выросло. И такая потребность у людей - в получении высшего образования - действительно есть», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в связи празднованием Дня российского студенчества было принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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