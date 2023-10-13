Путин заявил, что судьба возвращающихся в Россию будет зависеть от их поведения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что судьба каждого, кто возвращается в Россию, будет зависеть от того, как он себя вёл, сообщает РИА Новости.
Комментируя возвращение бизнесмена Михаила Фридмана российский лидер напомнил, что нарушение закона и нарушение морально-этических норм - разные вещи.
По его словам, за нарушение законов отвечать должен каждый, и не важно, где он находится - в России или за границей.
«Если в сознании подавляющего большинства граждан человек вёл себя в отношении России аморально, то конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?» - заключил Путин.
Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании, однако затем вернулся в Россию из-за вооруженного конфликта с Палестиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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