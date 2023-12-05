Путин заявил, что статус многодетных семей должен быть всероссийским
5 декабря 202300:02
Президент России Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло на совещании с членами СПЧ. Как отметил глава государства, власти подумают над тем, как решить данный вопрос.
Ранее Путин заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России. Он напомнил, что в русских семьях раньше было «и по семь, и по восемь человек», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru