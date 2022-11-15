Путин заявил, что ряд стран пытается раскачать суверенитет России

На заседании Российского оргкомитета «Победа» он отметил, что эти попытки становятся всё агрессивнее и предпринимаются с целью ослабить Россию.

«Попытки ряда государств переписать мировую историю становятся всё агрессивнее... имеют очевидную цель в отношении нашего общества... разобщить, лишить ориентиров, ослабить, в конечном счете, Россию... раскачать её суверенитет», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что подобный сценарий ранее уже был обкатан, в том числе и на Украине.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла свой суверенитет после госпереворота в 2014 году, пишут «Известия».

