Путин заявил, что ряд стран пытается раскачать суверенитет России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ряд стран стремятся переписать историю, сообщает РИА Новости.
На заседании Российского оргкомитета «Победа» он отметил, что эти попытки становятся всё агрессивнее и предпринимаются с целью ослабить Россию.
«Попытки ряда государств переписать мировую историю становятся всё агрессивнее... имеют очевидную цель в отношении нашего общества... разобщить, лишить ориентиров, ослабить, в конечном счете, Россию... раскачать её суверенитет», — подчеркнул глава государства.
Российский лидер добавил, что подобный сценарий ранее уже был обкатан, в том числе и на Украине.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла свой суверенитет после госпереворота в 2014 году, пишут «Известия».
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