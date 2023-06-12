Путин заявил, что россиян всегда отличает вера в правду и справедливость
12 июня 202314:07
Президент РФ Владимир Путин заявил, что основой России являются вера и люди, сообщает РИА Новости.
На церемонии вручения Госпремий и медалей Героя Труда в Кремле он пояснил, что речь идёт о людях, которые «идут от победы к победе», и их жизнь и работа основаны на вере.
«Вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию», - заключил российский лидер.
Ранее Путин поздравил граждан с Днем России, отметив, что праздник утверждает единство многонационального народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru