Путин заявил, что россиян всегда отличает вера в правду и справедливость

Президент РФ Владимир Путин заявил, что основой России являются вера и люди, сообщает РИА Новости.

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На церемонии вручения Госпремий и медалей Героя Труда в Кремле он пояснил, что речь идёт о людях, которые «идут от победы к победе», и их жизнь и работа основаны на вере.

«Вере в победу, вере в справедливость, вере в Россию», - заключил российский лидер.

Ранее Путин поздравил граждан с Днем России, отметив, что праздник утверждает единство многонационального народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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