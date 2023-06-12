Путин заявил, что регулярно проходит медосмотр

Президент РФ Владимир Путин заявил, что регулярно проходит медосмотры, сообщает РИА Новости.

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В ходе встречи с главой государства лауреаты Госпремий пожелали ему никогда не обращаться к врачам. Путин в ответ заметил, что может быт следует поступать наоборот, и общаться с медиками постоянно.

«А может быть, чтобы не лечиться, надо постоянно к ним обращаться. Регулярно прохожу медосмотры», - указал он.

Российский лидер добавил, что регулярно проверять состояние здоровья надо всем гражданам.

Ранее Путин отдал распоряжение об организации диспансеризации всего взрослого населения в новых регионах страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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