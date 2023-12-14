Путин заявил, что к газовым сетям в РФ подключены 450 тысяч домохозяйств

К газовым сетям в России подключены 450 тысяч домохозяйств, работа будет продолжаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Он отметил, что миллион домохозяйств получили техническую возможность присоединиться к газовым сетям.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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