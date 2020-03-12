Путин запретил отменять региональные надбавки классным руководителям

Президент РФ Владимир Путин предупредил о недопустимости аннулирования региональных надбавок учителям за классное руководство после того, как они начнут с 1 сентября получать аналогичные выплаты на федеральном уровне. Эту тему глава государства поднял в ходе рабочей встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Путин поручил передать это предупреждение главам регионов, сообщает ОТР. Руководитель Минпросвещения заверил, что этот вопрос будет взят на контроль в ежемесячном режиме мониторинга, также как и зарплаты. Министр также обрисовал принимаемые меры по организации питания школьников и по строительству новых учебных заведений и детских садов.

По словам Кавцова, проблем по этим направлениям сейчас нет. Министерство финансов прописало все необходимые средства, в правительстве создана рабочая группа. Что касается школьного меню, то оно будет обсуждаться напрямую с родительскими комитетами.

