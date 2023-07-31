Путин запретил использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.
Согласно новым нормам, которые вступят в силу с 1 декабря 2023 года, российские сайты и приложения должны использовать в качестве идентификатора российских пользователей российский номер телефона, электронную почту в доменах .ru и .рф, а также портал «Госуслуги» или биометрию.
Накануне Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Великобритания позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций
- АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей после перерыва
- Звезда «Папиных дочек» Самойленко раскритиковал решение выпустить продолжение сериала
- Аналитик Кашин объяснил снижение цен на одежду в России
- Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт
- Путин запретил использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах
- Родители рассказали подробности массового отравления в детском лагере на Алтае
- Патрушев: Зарубежные и украинские спецслужбы планируют диверсии в Карелии
- Глава Нацгвардии Украины: Освобожденные боевики «Азова» вернутся на поле боя
- В Дагестане спасли зацепившегося рогами за провода козла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru