Путин запретил использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Путин подписал закон о размере НДФЛ для работающих из-за границы

Согласно новым нормам, которые вступят в силу с 1 декабря 2023 года, российские сайты и приложения должны использовать в качестве идентификатора российских пользователей российский номер телефона, электронную почту в доменах .ru и .рф, а также портал «Госуслуги» или биометрию.

Накануне Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЗаконЗапретВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры