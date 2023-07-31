Путин запретил использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах

Согласно новым нормам, которые вступят в силу с 1 декабря 2023 года, российские сайты и приложения должны использовать в качестве идентификатора российских пользователей российский номер телефона, электронную почту в доменах .ru и .рф, а также портал «Госуслуги» или биометрию.

Накануне Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

