Путин захотел активнее вакцинировать россиян

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости проработать вопросы вакцинации от COVID-19 и мобилизации учреждений разного рода, чтобы подготовиться к новому удару вируса, сообщает телеканал «360».

Такое поручение глава государства дал главе кабмина Михаилу Мишустину во время заседания с членами правительства. По словам российского лидера, в стране необходимо наращивать вакцинирование. «Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами РФ в самое ближайшее время…», — сказал президент.

Путин отметил, что важно подготовиться, чтобы быть готовым к новому витку ковида.

Напомним, власти Москвы при высокой нагрузке на систему здравоохранения из-за штамма «омикрон» могут ввести новые ограничения. Их набор понятен и сценарии уже проработаны.

