Общество
Форум проводится ежегодно с 2016 года.
Путин выступит на форуме «Реки России»
2 июля00:02
Владимир Путин посетит сегодня Тверскую область, где выступит на пленарном заседании национального туристского форума «Реки России», открывающегося в Завидове, сообщает ТАСС.
Президенту презентуют проект строительства ТПУ и речного порта «Завидово».
Форум проводится ежегодно с 2016 года.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир Путин
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