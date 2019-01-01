Общество

Путин выступит на форуме «Реки России»

2 июля00:02

Владимир Путин посетит сегодня Тверскую область, где выступит на пленарном заседании национального туристского форума «Реки России», открывающегося в Завидове, сообщает ТАСС.

Президенту презентуют проект строительства ТПУ и речного порта «Завидово».

Форум проводится ежегодно с 2016 года.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир Путин