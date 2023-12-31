Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Президент Владимир Путин обратился с традиционным новогодним поздравлением к россиянам. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил 2024 год.

Новогоднее обращение было показано перед полуночью. Президент обратился к россиянам из Кремля.

Глава государства заявил о единстве граждан в помыслах, труде и бою. Он поблагодарил участников спецоперации.

Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит, сказал Путин. Президент выразил уверенность, что нет такой силы, которая способна разобщить россиян.

Он напомнил, что в 2023 году РФ твердо отстаивала национальные интересы. Президент пожелал россиянам всего доброго.

«Судьбу России вершим мы, мы - одна большая семья, и обеспечим уверенное развитие, мы вместе», - заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о перезаписи новогоднего обращения главы государства, передает «Радиоточка НСН».

