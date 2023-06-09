Путин выступил против возвращения к советской системе образования
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он против простого возвращения к советской системе образования, сообщает ТАСС.
На встрече с премьерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) он отметил, что вместо этого нужно взять самые лучшие мировые практики и двигаться вперед.
«Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперёд, двигаться вперёд, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать своё», - сказал российский лидер.
Он также напомнил, что Россия предложила участникам ЕАЭС развивать «свободу знаний», предполагающую внедрение общих принципов и стандартов, а также координацию научных программ.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала «Россия» извинился за образование, полученное им во Франции, а также за стажировку дочери в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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