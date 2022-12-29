Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Артемьева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Эдуарда Артемьева, ушедшего из жизни в возрасте 85 лет, сообщает РИА Новости.

Телеграмма с соболезнованиями Путина по случаю кончины композитора опубликована на сайте Кремля.

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«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Эдуарда Николаевича Артемьева. Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи», - написал президент.

Ранее стало известно, о смерти композитора Эдуарда Артемьева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КомпозиторСмертьСоболезнованияВладимир Путин
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