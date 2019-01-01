Путин возмутился выброшенной в воду гуманитарной помощью для иркутян

Президент России Владимир Путин во время визита в Иркутскую область высказал недовольство качеством оказания помощи и ее распределением среди жителей региона, пострадавших от наводнения.

«Люди со всей страны посылают гуманитарную помощь. Слышали, как она распределяется? Есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду!» — заявил Путин, обращаясь к губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Об этом сообщает Ura.ru

Также глава государства указал вице-премьеру Виталию Мутко на то, что тот не владеет ситуацией о размещении и реальных местах жительства пострадавших жителей Иркутской области.

«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», —цитирует президента RT.

В 107 населенных пунктах Иркутской области под водой оказались около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же дорожных участков, повреждены 22 моста, напоминает телеканал «360».

Из-за наводнения в Приангарье погибли 25 человек, 750 человек госпитализированы, семеро пропали без вести, дополняют Известия.

