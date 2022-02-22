Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля

Президент России Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин заявил, что не желает восстанавливать Россию в границах империи

«Президент России Путин почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля», — отмечается в сообщении.

Могила Неизвестного Солдата у стен Кремля — общенациональный мемориал воинской славы. Прах неизвестного воина СССР был перенесен из братской могилы в Московской области и захоронен в Александровском саду в 1966 году.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДень Защитника Отечества
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры