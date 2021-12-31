Путин возглавил рейтинг упоминаний в СМИ

В иностранной части рейтинга лидирует американский коллега Путина – президент США Джозеф Байден с 1 млн 453 тыс. 017 упоминаний в СМИ.

В первой – российской - «пятерке» ежегодного рейтинга кроме президента РФ также находятся пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков (612 тыс. 333 ссылки и второе место), премьер страны Михаил Мишустин (597 тыс. 950 ссылок, третье место), осужденный оппозиционер Алексей Навальный (578 тыс. 607 упоминаний, четвертое место), мэр Москвы Сергей Собянин (551 тыс. 750 упоминаний, пятое место).

Отмечается, что российский топ-10 по итогам 2021 года покинули зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Рейтинг создается на основе числа упоминаний личности за указанный период в российских СМИ, которые агрегирует система СКАН по мониторингу и анализу текстовой информации. Ежедневно она обрабатывает около 300 тысяч текстовых документов из 52 тысяч источников, сообщает «Интерфакс».

