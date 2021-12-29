Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве РФ
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона «О гражданстве Российской Федерации», документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ сохраняет подход к пониманию института гражданства РФ «как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей».
«Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», — говорится в тексте.
В частности, законом предлагает облегчить получение российского паспорта для более чем 20 категорий лиц, пишет Ura.ru. Изменения касаются прежде всего граждан бывшего СССР и их детей, а также участников программы по оказанию содействия переселению соотечественников, живущих за границей.
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