Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве РФ

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ сохраняет подход к пониманию института гражданства РФ «как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей».

«Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», — говорится в тексте.

В частности, законом предлагает облегчить получение российского паспорта для более чем 20 категорий лиц, пишет Ura.ru. Изменения касаются прежде всего граждан бывшего СССР и их детей, а также участников программы по оказанию содействия переселению соотечественников, живущих за границей.

