Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что представителями президента России при рассмотрении законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриев. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, поправки в Конституцию Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил прописать в основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Кроме того, российский лидер предложил поправки, которые касаются перераспределения полномочий между ветвями власти.
За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам и уже поручил разработать формат такого голосования. Источники утверждают, что оно может состояться до мая текущего года.
15 января президент распорядился создать рабочую группу по подготовке поправок, он также утвердил её состав. Всего в неё вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.
Ранее НСН писала, что в Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК. Три близких к администрации президента источника подтвердили изданию, что предварительная дата — воскресенье, 12 апреля. Также есть и второй вариант даты — 26 апреля. Однако это число менее вероятно.
Отмечается, что голосование пройдет после принятия поправок Думой и Совфедом.
Однако, по словам генерального директора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина, обсуждать дату голосования слишком рано. В беседе с НСН политилог напомнил, что до этого момента рабочей группе предстоит проделать еще много работы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
- Появилось видео из затопленного кипятком пермского хостела
- Рабочая группа призвала определить роль Госсовета
- Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов
- Послание Путина в прямом эфире посмотрели более восьми миллионов россиян