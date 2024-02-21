Путин: В России толерантно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией

По его словам, в РФ толерантно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией, они взрослые люди и могут «жить как хотят». Их никто ни в чем не ограничивает. «Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать», — указал глава государства.

Отмечается, что Россия, прежде всего, ориентируется на традиционные ценности.

Ранее Путин заявил об использовании проблемы секс-меньшинств для создания образа врага в лице России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

