Путин: В России толерантно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией
Нетрадиционную ориентацию в России не выпячивают, взрослые люди могут жить как хотят, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление во время форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» президента России Владимира Путина.
По его словам, в РФ толерантно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией, они взрослые люди и могут «жить как хотят». Их никто ни в чем не ограничивает. «Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать», — указал глава государства.
Отмечается, что Россия, прежде всего, ориентируется на традиционные ценности.
Ранее Путин заявил об использовании проблемы секс-меньшинств для создания образа врага в лице России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru