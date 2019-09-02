Путин в Иркутской области направляется в Тулун
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Из Братска он поедет в город Тулун, пострадавший от паводка. Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разгула стихии.
В июле президент уже побывал в Тулуне, где пообщался с местными жителями. Ещё тогда Путин пообещал лично проверить, как отремонтируют школу и детский сад, отмечает RT.
Этот город наиболее сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, там было затоплено около девятисот жилых домов, эвакуировано свыше восьмисот человек. В ходе июньских паводков в Иркутской области погибли 25 человек, шестеро считаются пропавшими без вести.
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