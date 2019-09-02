Путин в Иркутской области направляется в Тулун

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Из Братска он поедет в город Тулун, пострадавший от паводка. Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разгула стихии.

В июле президент уже побывал в Тулуне, где пообщался с местными жителями. Ещё тогда Путин пообещал лично проверить, как отремонтируют школу и детский сад, отмечает RT.

Этот город наиболее сильно пострадал от волны паводков в Иркутской области, там было затоплено около девятисот жилых домов, эвакуировано свыше восьмисот человек. В ходе июньских паводков в Иркутской области погибли 25 человек, шестеро считаются пропавшими без вести.

