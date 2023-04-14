Путин ужесточил наказание за проникновение на объекты силовых ведомств

Закон вносит поправки в статью 20.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Теперь за проникновение на охраняемый объект могут наказать не только штрафом в размере пяти тысяч рублей, но и обязательными работами до 40 часов. Также предусматривается арест на срок до пяти суток.

За самовольное проникновение на объект Росгвардии, ФСБ и СВР предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, обязательные работы до 60 часов. Максимальное наказание - 10 суток ареста.

Президент 18 марта подписал закон о наказании до семи лет лишения свободы за дискредитацию добровольческих формирований и организаций, содействующих армии России, передает «Радиоточка НСН».

