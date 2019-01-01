Путин увеличил пособие на детей

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Соответствующая информация была опубликована на сайте Кремля. В частности, сообщает Ura.ru, глава государства дал распоряжение увеличить пособие по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет.

Его размер, пишет RT, должен быть равен величине прожиточного минимума для детей в конкретном регионе России. Уточняется, что получить его смогут те семьи, у которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Изменения вступят в силу с 1 января будущего года, отмечает «Свободная пресса». Подготовка к повышению должна быть завершена до 1 октября этого года.

Ранее стало известно, что обрaтиться в оргaны соцзaщиты с зaявлением нa оформление пособия нa первого и второго ребенкa теперь можно в любом городе, a не только по месту постоянной регистрaции родителей. Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в интервью НСН отметил позитивное значение законодательного новшества для жителей мегаполисов.

