Путин утвердил порядок выдворения из РФ жителей новых регионов

Отказавшихся от российского гражданства могут выдворить в случае, если они будут создавать угрозу национальной безопасности страны, говорится в указе. Документ размещен на портале правовой информации.

Мера касается тех, кто выступает за насильственное изменение конституционного строя и финансирует теракты.

По данным РБК, новые регионы в 2023 году получат более 400 миллиардов рублей из федерального бюджета. Трансферты помогут субъектам восстановиться, передает «Радиоточка НСН».

