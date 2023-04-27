Путин утвердил порядок выдворения из РФ жителей новых регионов

Не принявшие гражданство РФ жители новых регионов признаются иностранцами и могут быть выдворены за пределы России. Соответствующий указ 27 апреля подписал президент Владимир Путин.

Комиссия по интеграции новых субъектов проведет первое заседание 26 апреля

Отказавшихся от российского гражданства могут выдворить в случае, если они будут создавать угрозу национальной безопасности страны, говорится в указе. Документ размещен на портале правовой информации.

Мера касается тех, кто выступает за насильственное изменение конституционного строя и финансирует теракты.

По данным РБК, новые регионы в 2023 году получат более 400 миллиардов рублей из федерального бюджета. Трансферты помогут субъектам восстановиться, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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