Путин упростил процедуры изменения статуса участников СВО
Президент Владимир Путин подписал законы, упрощающие изменение статуса участников специальной операции. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.
Законы сокращают время признания военнослужащего безвестно отсутствующим и умершим.
Если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания бойца, а его сослуживцы не могут подтвердить смерть, то его можно признать пропавшим через суд.
При наличии событий, указывающих на вероятную гибель солдата, его могут объявить умершим спустя шесть месяцев. Для этого необходимо предъявить справку в суд.
Депутат Госдумы Олег Нилов ранее предложил ввести «военный налог» на нужды спецоперации. Зампреды ГД Сергей Неверов и Борис Чернышов назвали инициативу слишком абстрактной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru