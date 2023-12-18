Путин упростил получение гражданства жителям Белоруссии, Молдавии и Казахстана
Президент Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу, обратиться с заявлением о приеме в гражданство России могут постоянно проживающие в РФ лица, достигшие совершеннолетия и обладающие дееспособностью. Срок постоянного пребывания в стране значения не имеет.
Госдума 13 декабря приняла законопроект о выплате материнского капитала только на детей с гражданством России, полученным по рождению.
Ранее в Москве впервые лишили гражданства РФ двух уроженцев других стран. Против них возбудили уголовное дело по статье о приобретении, хранении и изготовлении наркотических веществ в крупном размере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru