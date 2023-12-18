Путин упростил получение гражданства жителям Белоруссии, Молдавии и Казахстана

Согласно указу, обратиться с заявлением о приеме в гражданство России могут постоянно проживающие в РФ лица, достигшие совершеннолетия и обладающие дееспособностью. Срок постоянного пребывания в стране значения не имеет.

Госдума 13 декабря приняла законопроект о выплате материнского капитала только на детей с гражданством России, полученным по рождению.

Ранее в Москве впервые лишили гражданства РФ двух уроженцев других стран. Против них возбудили уголовное дело по статье о приобретении, хранении и изготовлении наркотических веществ в крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

