Путин удивился стремительному росту населения Севастополя

Президент России Владимир Путин поразился динамике роста населения Севастополя. Глава государства побывал на стенде города на выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС.

Посетители заявили, что выставка «Россия» вызывает чувство гордости за Родину

Президенту продемонстрировали мультимедийный архив, повествующий о главных вехах в развитии города. Путину рассказали, что население Севастополя за 10 лет увеличилось в полтора раза.

«В полтора раза?!» - удивленно переспросил он.

Президент в воскресенье, 17 декабря, во второй раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Он принял участие в съезде «Единой России».

Участники съезда единогласно поддержали выдвижение Путина на президентские выборы в марте 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымСевастопольВладимир Путин

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