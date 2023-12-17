Путин удивился стремительному росту населения Севастополя

Президенту продемонстрировали мультимедийный архив, повествующий о главных вехах в развитии города. Путину рассказали, что население Севастополя за 10 лет увеличилось в полтора раза.

«В полтора раза?!» - удивленно переспросил он.

Президент в воскресенье, 17 декабря, во второй раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Он принял участие в съезде «Единой России».

Участники съезда единогласно поддержали выдвижение Путина на президентские выборы в марте 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».

