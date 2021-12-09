Путин связал грязь в городах с качеством жизни
Российский президент Владимир Путин согласился с мнением отечественного ученого Андриана Селезнева который считает, что грязь в городах обостряет социальную проблему качества жизни, сообщает ТАСС.
Во время встречи главы государства с участниками Конгресса молодых ученых старший научный сотрудник Института геологии и геохимии имени Академика Заварицкого Уральского отделения РАН Андриан Селезнев сообщил, что в 2017 году работал над проектом оценки загрязненности улиц Екатеринбурга. Как оказалось, данный вопрос не только экологический, но и социальный, а также управленческий.
«Здесь и социальный аспект есть, и экологический. Социальный произрастает из экологического: чем [больше] времени эта субстанция [сохраняется], тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды», — сказал президент России.
Ученый отметил, что вопрос грязи в городах особо актуален для Екатеринбурга, Мурманска, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Владивостока.
Тем временем, повышенный уровень загрязненности воздуха сохраняется не менее чем в 40 городах Российской Федерации, при этом функционирующая сеть мониторинга не соответствует современным требованиям. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации.
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