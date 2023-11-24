Путин: созданный по западным стандартам ИИ «может получиться ксенофобом»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые западные поисковые системы работают «весьма избирательно и ангажировано», сообщает пресс-служба Кремля.
На пленарном заседании конференции AI Journey он отметил, что некоторые западные поисковые системы «порой просто игнорируют и отменяют российскую культуру».
По его словам, алгоритм может сообщить, что «России, её культуры и литературы не существует», а затем поступить таким же образом с другими культурами, устроив «отмену в цифровом пространстве».
«Ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам», — указал российский лидер, добавив, что монопольное доминирование подобных чужих разработок в России «неприемлемо и опасно».
Ранее Путин заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) -это новая глава существования человечества, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru