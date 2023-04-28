Путин сообщил о скромном росте доходов россиян

Президент признал, что благосостояние россиян пока увеличивается скромными темпами. По словам главы государства, усилия властей должны быть направлены на повышение уровня жизни соотечественников.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что выполнение социальных обязательств перед людьми является прямой обязанностью властей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

