Путин сообщил о скромном росте доходов россиян

Российский лидер Владимир Путин заявил о начале роста реальных доходов соотечественников. Его слова приводит РИА Новости.

Путин поручил поднять зарплаты и снизить уровень бедности в России

Президент признал, что благосостояние россиян пока увеличивается скромными темпами. По словам главы государства, усилия властей должны быть направлены на повышение уровня жизни соотечественников.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что выполнение социальных обязательств перед людьми является прямой обязанностью властей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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