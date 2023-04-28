Путин сообщил о скромном росте доходов россиян
28 апреля 202318:47
Российский лидер Владимир Путин заявил о начале роста реальных доходов соотечественников. Его слова приводит РИА Новости.
Президент признал, что благосостояние россиян пока увеличивается скромными темпами. По словам главы государства, усилия властей должны быть направлены на повышение уровня жизни соотечественников.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что выполнение социальных обязательств перед людьми является прямой обязанностью властей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru