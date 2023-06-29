Путин: сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета страны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сильное и ответственное гражданское общество - это основа суверенитета страны, сообщает ТАСС.
Выступая на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что настоящим мотором развития являются «общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы».
«Значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина РФ», — заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что следует сделать всё необходимое, чтобы в России основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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