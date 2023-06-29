Путин: сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета страны

Выступая на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что настоящим мотором развития являются «общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы».

«Значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина РФ», — заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что следует сделать всё необходимое, чтобы в России основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».