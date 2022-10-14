Путин: Россия не должна уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не должна уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры, сообщает РИА Новости.

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Комментируя задержание слушавшего украинскую музыку мужчины глава государства указал, что россияне, которые всё время возмущаются «попытками отменить русскую культуру», не должны при этом вести себя таким же образом.

«Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал: "дураки какие-то просто". Мы не должны вести себя таким же образом», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток местного жителя Антона Усова за то, что он слушал в своем автомобиле украинскую музыку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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