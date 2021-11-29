Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать наращивание темпов вакцинации

Президент Владимир Путин рекомендовал властям регионов лично контролировать наращивание темпов вакцинации от COVID-19. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

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Кроме того, губернаторы должны взять под контроль введение ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет РИА ФАН.

«Рекомендовать высшим должностным лицам <...> с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — сообщили в Кремле.

Главам регионов необходимо представить соответствующие доклады до 30 ноября и далее предоставлять информацию ежемесячно.

Ранее Путин предложил кабмину провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах с высоким уровнем вакцинации и в субъектах, не достигших таких показателей, напоминает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РегионыКоронавирусВладимир Путин
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