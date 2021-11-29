Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать наращивание темпов вакцинации
Президент Владимир Путин рекомендовал властям регионов лично контролировать наращивание темпов вакцинации от COVID-19. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Кроме того, губернаторы должны взять под контроль введение ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет РИА ФАН.
«Рекомендовать высшим должностным лицам <...> с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — сообщили в Кремле.
Главам регионов необходимо представить соответствующие доклады до 30 ноября и далее предоставлять информацию ежемесячно.
Ранее Путин предложил кабмину провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах с высоким уровнем вакцинации и в субъектах, не достигших таких показателей, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 548 / сут.
Умерли
273 тыс.+1 224 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+30 646 / сут.
- В ВОЗ заявили о высоком риске глобального распространения штамма «омикрон»
- Новак рассказал о мерах на рынке нефти из-за штамма «омикрон»
- Цена газа в Европе поднялась выше $1100 за тысячу кубометров
- В Госдуму внесут законопроект о принудительном лечении педофилов
- Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать наращивание темпов вакцинации
- В Совфеде уточнили, введут ли дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах
- СМИ: Власти обсуждают новое название документа с QR-кодами
- СМИ: Госдума примет законы о QR-кодах после Нового года
- Число пострадавших на шахте в Кузбассе превысило 90 человек
- В Гидрометцентре пообещали морозы и оттепели зимой в Европейской России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru