Путин рассказал о рекордных темпах ремонта региональных дорог

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о рекордных показателях и объемах строительства и ремонта региональных дорог.

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«В прошлом году было отремонтировано более 20 тысяч километров региональных автодорог. Построено и реконструировано 1200 километров. Все это – рекордные показатели и объемы. Хочу поблагодарить наших строителей, инженеров, рабочих за их ответственный, результативный труд. Рассчитываю, что в текущем году мы не только удержим эту планку, но и поднимем ее еще выше», - заявил президент.

Российский лидер также отметил, что России удалось успешно слезть с «нефтегазовой иглы».

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ФОТО: скриншот трансляции
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