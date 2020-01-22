Путин рассказал, что является показателем зрелости общества
Значимым показателем зрелости общества является отношение к старшему поколению. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с общественностью в Центре культуры и досуга Усманского района.
По словам президента России, это понятно, «если смотреть на страну, на государство как на большую семью».
Также в ходе встречи глава государства призвал к пересмотру структуры потребительской корзины россиян. По словам президента, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
Кроме того, в числе заявлений, которые Владимир Путин сделал в липецком городе Усмань, значилось то, что семьи с доходами, не превышающими один прожиточный минимум на человека, должны до 31 декабря подать документы для получения ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Российский лидер уточнил, что начисления пойдут, начиная с 1 января 2020 года. По его словам, нормативная база будет выработана к июлю.
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