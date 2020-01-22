Путин рассказал, что является показателем зрелости общества

Значимым показателем зрелости общества является отношение к старшему поколению. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с общественностью в Центре культуры и досуга Усманского района.

По словам президента России, это понятно, «если смотреть на страну, на государство как на большую семью».

Также в ходе встречи глава государства призвал к пересмотру структуры потребительской корзины россиян. По словам президента, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.