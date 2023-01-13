Путин призвал рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Рахимова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экс-глава Башкирии Муртаза Рахимов внёс существенный вклад в развитие республики в качестве субъекта Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с действующим главой Башкортостана Радием Хабировым российский лидер попросил проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики.

«Республика под руководством Рахимова жила, восстанавливалась после известных трагических событий – развала Советского Союза – в течение почти 20 лет и добилась очень многого», - указал глава государства.

Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов умер 11 января на 89-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Садыкова
ТЕГИ:СмертьВладимир ПутинБашкирия
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