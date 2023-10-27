Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать дополнительные меры с целью пресечения незаконного попадания оружия в Россию, сообщает РИА Новости.

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В ходе совещания с членами Совета безопасности РФ он указал, что следует укрепить нормативно-правовую базу.

«Нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы. В общем здесь большой комплекс вопросов», - отметил глава государства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в ДНР торговцев оружием, пытавшихся продать крупную партию боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияОружиеСовет Безопасности РФ Владимир Путин

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