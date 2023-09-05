Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции (СВО) на Украине «геройски сражаются», сообщает РИА Новости.
На заседании российского оргкомитета «Победа» он заявил о необходимости предоставить равные права всем без исключения участникам СВО.
«И кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов... Ребята наши геройски сражаются», - заключил глава государства.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны, с 1 января по 3 августа на службу по контракту в России были приняты более 231 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru