Путин призвал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО

Владимир Путин призвал не жадничать, поддерживая семьи военных, которые находятся в зоне спецоперации. Слова президента приводит РИА Новости.

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«Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям», - заметил Путин.

Об этом заявил на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал о методах поддержки бойцов и их семей. По его словам, в прошлом году на поддержку было направлено 3,8 миллиарда рублей.

Ранее в зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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