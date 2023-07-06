Путин призвал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО
6 июля 202314:51
Владимир Путин призвал не жадничать, поддерживая семьи военных, которые находятся в зоне спецоперации. Слова президента приводит РИА Новости.
«Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям», - заметил Путин.
Об этом заявил на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Глава региона рассказал о методах поддержки бойцов и их семей. По его словам, в прошлом году на поддержку было направлено 3,8 миллиарда рублей.
Ранее в зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru