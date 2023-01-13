Путин призвал мотивировать участников СВО всеобщей поддержкой
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки участников специальной военной операции на Украине как государством, так и со стороны родных и близких. Он назвал это ключевой составляющей мотивации для человека, находящегося в опасной для жизни ситуации.
Эту тему глава государства поднял в ходе встречи с руководителем Башкирии Радием Хабировым. Путин прибыл сегодня в Уфу для участия в прощании с первым президентом Башкирии в постсоветской истории Муртазой Рахимовым, который скончался в возрасте 88 лет.
По словам Владимира Путина, люди должны чувствовать, что страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках СВО, отмечает RT.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе президент РФ провёл совещание с членами правительства, на котором обозначил ключевые задачи на ближайший год. Путин, в частности, пообещал решить все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, задействованных в СВО.
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