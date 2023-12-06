Путин присвоил 67 офицерам генеральские и адмиральские звания

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, восемь армейских офицеров стали генерал-лейтенантами, ещё 20 - генерал-майорами. Звание вице-адмирала присвоено одному офицеру, ещё четырём - звание контр-адмирала.

В Росгвардии появились шесть новых генерал-лейтенантов и семь - генерал-майоров. Два человека стали генерал-лейтенантами полиции, столько же - генерал-майорами полиции.

Также звания генерал-майора внутренней службы и генерал-лейтенанта внутренней службы были удостоены сотрудники ФПС, ФСИН и ФСПП.

Ранее Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

