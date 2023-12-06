Путин присвоил 67 офицерам генеральские и адмиральские звания
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 67 офицерам Вооруженных сил РФ, Росгвардии, Федеральной противопожарной службы, сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов были присвоены генеральские звания.
Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, восемь армейских офицеров стали генерал-лейтенантами, ещё 20 - генерал-майорами. Звание вице-адмирала присвоено одному офицеру, ещё четырём - звание контр-адмирала.
В Росгвардии появились шесть новых генерал-лейтенантов и семь - генерал-майоров. Два человека стали генерал-лейтенантами полиции, столько же - генерал-майорами полиции.
Также звания генерал-майора внутренней службы и генерал-лейтенанта внутренней службы были удостоены сотрудники ФПС, ФСИН и ФСПП.
Ранее Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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