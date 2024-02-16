Путин прибыл в Челябинск на завод роботов

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Челябинск. Там глава государства сразу отправился на «Завод роботов», функционирующий на базе Челябинского кузнечно-прессового завода.

Президент также побывает в индустриальном парке «Станкомаш». Это предприятие – основная площадка промышленной группы «КОНАР». Она специализируется на выпуске продукции для проектов в нефтегазовом секторе, судостроении, энергетики, промышленного и гражданского строительства.

Путин, в частности, пообщается с рабочими и проведёт совещание. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент прибыл в Челябинск из Свердловской области, где 15 февраля посетил «Уралвагонзавод» и завод «Уральские локомотивы». Среди прочего, Путин заявил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года.

