Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве

«Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов», - сказал глава государства.

Путин отметил, что масштаб победы в Курской битве невозможно переоценить. Это была переломная точка в Великой Отечественной войне, подчеркнул российский лидер.

Президент 31 июля подписал указ о подготовке празднования 60-летия Победы в ВОВ. Правительству поручено разработать план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, сообщает «Радиоточка НСН».

