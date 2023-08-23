Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве
Президент России Владимир Путин в среду участвует в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Курской битве. Об этом пишет РИА Новости.
«Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов», - сказал глава государства.
Путин отметил, что масштаб победы в Курской битве невозможно переоценить. Это была переломная точка в Великой Отечественной войне, подчеркнул российский лидер.
Президент 31 июля подписал указ о подготовке празднования 60-летия Победы в ВОВ. Правительству поручено разработать план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, сообщает «Радиоточка НСН».
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