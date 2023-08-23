Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве

Президент России Владимир Путин в среду участвует в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Курской битве. Об этом пишет РИА Новости.

Путин поздравил ветерана Николая Кульпова со столетним юбилеем

«Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов», - сказал глава государства.

Путин отметил, что масштаб победы в Курской битве невозможно переоценить. Это была переломная точка в Великой Отечественной войне, подчеркнул российский лидер.

Президент 31 июля подписал указ о подготовке празднования 60-летия Победы в ВОВ. Правительству поручено разработать план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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