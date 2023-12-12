Путин предоставил участникам СВО приоритет на трудоустройство

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в закон «О занятости населения в РФ». Согласно новой редакции, участники СВО и члены их семей будут иметь право на приоритетное трудоустройство, соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный президентом документ также закрепляет определения таких понятий, как «граждане, впервые ищущие работу», «граждане, находящиеся под риском увольнения», «безработные граждане». Помимо прочего, новая редакция закона уточняет статус занятых и безработных граждан.

Теперь для получения статуса безработного будет необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса «Работа в России». Оператором системы выступит Роструд. Безработный получит документ, в котором будет отражена информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд.

Также фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице. В первые три месяца периода выплаты пособия по безработице его размер составит 12 792 руб., в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице сократятся до 5 000 руб. Минимальная величина пособия составит 1 500 руб.

Ранее стало известно, что россиянам увеличат оплату сверхурочной работы. Доплаты будут осуществляться с учетом фактических результатов труда — за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

