Путин предложил давать субсидии на догазификацию участникам СВО и инвалидам
Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить право на субсидию на газовое оборудование и его установку участникам спецоперации, а также инвалидам первой группы, сообщает ТАСС.
Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Предлагаю расширить перечень граждан... внести в него участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», - сказал он.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что регулируемые цены на газ «Газпрома» будут повышены с 1 июля 2024 года на 8% для всех категорий потребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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