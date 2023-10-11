Путин предложил давать субсидии на догазификацию участникам СВО и инвалидам

Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Предлагаю расширить перечень граждан... внести в него участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», - сказал он.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что регулируемые цены на газ «Газпрома» будут повышены с 1 июля 2024 года на 8% для всех категорий потребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

