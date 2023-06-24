Путин поздравил жителей страны с Днем молодежи
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Как отметил российский лидер, мир стремительно меняется, и это открывает уникальные возможности для молодых жителей страны и всего государства.
«У нас действительно прекрасное молодое поколение. Вы хотите максимально реализовать свой потенциал, приносить пользу Родине, людям. Действовать ради общего блага», — подчеркнул Путин.
Президент отдельно обратился к выпускникам школ, указав, что они прошли «путь обретения знаний, дружбы, ценностей» и вступают в новый этап. Путин пожелал молодежи найти призвание, добиться успеха и не сдаваться, «если что-то не получается сразу».
«Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет», — указал глава государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru