Путин поздравил жителей страны с Днем молодежи

Как отметил российский лидер, мир стремительно меняется, и это открывает уникальные возможности для молодых жителей страны и всего государства.

«У нас действительно прекрасное молодое поколение. Вы хотите максимально реализовать свой потенциал, приносить пользу Родине, людям. Действовать ради общего блага», — подчеркнул Путин.

Президент отдельно обратился к выпускникам школ, указав, что они прошли «путь обретения знаний, дружбы, ценностей» и вступают в новый этап. Путин пожелал молодежи найти призвание, добиться успеха и не сдаваться, «если что-то не получается сразу».

«Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет», — указал глава государства.

